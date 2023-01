La Grifonissima 2023 sarà ‘griffata’ da Avanti Tutta

Accordo triennale tra il Circolo UniCredit Umbria e la Fondazione per l’utilizzo del marchio e la gestione del relativo evento, che sarà organizzato sul piano sportivo dalla neonata ASD Avanti Tutta per Leonardo. Lo storico organizzatore Gianluca Pisello: “Un passo necessario e voluto”. Il Presidente Cenci: “Un legame che si rafforza”

Accordo triennale tra il Circolo UniCredit Umbria e la Fondazione Avanti Tutta per la Grifonissima. Dall’edizione 2023 la storica manifestazione podistica perugina sarà affidata all’associazione solidaristica, che la gestirà sul piano sportivo attraverso la neonata ASD Avanti Tutta per Leonardo, di recente affiliata alla Fidal e allo Csen, così come per anni Unicredit si è affidato all’ASD Grifonissima. Un’intesa che si basa sull’utilizzo del marchio, con il logo impreziosito dalla presenza del famoso pollice di Leo e sulla gestione dell’evento, con il Circolo Unicredit che continuerà a fornire il prezioso supporto in termini operativi e di esperienza. Continuità garantita anche dalla presenza di Gianluca Pisello, Presidente del Circolo e per oltre vent’anni vero organizzatore della Grifonissima, in qualità di Vice Presidente all’interno dell’organigramma dell’ASD Avanti Tutta per Leonardo (Federico Cenci, Presidente). Nel consiglio della nuova associazione presenti anche altri membri del Circolo Unicredit.

L’accordo è stato siglato ufficialmente nella mattinata mercoledì 18 gennaio presso la sede della Fondazione Avanti Tutta in Piazzale Umbria Jazz a Perugia, alla presenza del già citato Gianluca Pisello, del Presidente di Avanti Tutta, Federico Cenci, di quello onorario Sergio Cenci e degli avvocati Emanuele Montelione e Flavio Faina, che hanno seguito la parte formale e legale dell’accordo stesso. Presenti, in rappresentanza del Circolo Unicredit anche il segretario Stefano Gregori e il consigliere Fabrizio Rossetti.

“Dopo tanti anni – ha dichiarato Gianluca Pisello – era necessario per il Circolo compiere una scelta del genere. Con il tempo sono cambiate tante cose e anche le disponibilità in termini organizzativi e logistici per dare vita ad una manifestazione così importante. Con Avanti Tutta si è creato un ottimo rapporto, già ai tempi in cui c’era Leonardo. Nella Fondazione e nella neonata associazione sportiva abbiamo individuato le caratteristiche giuste per dare continuità alla Grifonissima, anche nella sua accezione di evento non esclusivamente competitivo. Federico Cenci e i suo validi collaboratori, con il mio supporto in termini di esperienza, sapranno sicuramente portare avanti questo progetto con successo e compiacimento da parte di tutti. Personalmente vivo uno stato d’animo contrapposto, tra il piacere per la scelta e un po’ di malinconia per un evento che mi ha visto in prima linea per tanti anni, più di venti”.

Soddisfazione è emersa anche da parte della Fondazione Avanti Tutta, attraverso le parole del Presidente Federico Cenci.