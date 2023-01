Ragazzo privo di sensi nei pressi di un fosso a Gualdo Tadino

Sono in corso accertamenti

Un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato privo di sensi nei pressi di un fosso nella zona di Gualdo Tadino e trasportato in ospedale. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Una delle ipotesi è che possa essere stato investito. È successo lungo una strada extraurbana. Secondo quanto riferito dai militari dell’Arma, al momento del ritrovamento il ragazzo, come detto, era privo di sensi, ma vivo. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.