Ferragosto in oncologia: Avanti Tutta vicina ai pazienti e al personale sanitario

Ennesimo gesto di solidarietà della Fondazione che non ha fatto mancare il ‘cocomero’. Il Presidente Federico Cenci: “Nel segno di Leo, un piccolo gesto per restare vicini a chi soffre e lavora”

Ancora un gesto di solidarietà e vicinanza della Fondazione Avanti Tutta a favore dei pazienti con malattia oncologica. Nel giorno di Ferragosto il Presidente Federico Cenci, papà Sergio, la volontaria Rosella Locchi e Don Luigi Napolitano, cappellano dell’ospedale, si sono recati presso il reparto di oncologia del Santa Maria della Misericordia di Perugia per portare un saluto e lasciare una fetta di cocomero, offerta dal superstore Conad del Quasar Village, simbolo della festività estiva.

“E’ una nostra tradizione – spiega il Presidente Federico Cenci – che chiaramente trova le radici in un’idea di mio fratello Leonardo, che nei giorni di festa ha sempre avuto un pensiero per chi, come lui, viveva la realtà della malattia oncologica e si trovava in ospedale. Nel solco da lui tracciato, proseguiamo queste iniziative che vogliono rappresentare una carezza e un sostegno per i malati, i familiari e il personale sanitario”.

Archiviata la cocomerata di Ferragosto, Avanti Tutta è già al lavoro per le prossime iniziative. A partire dalla Corri per Leo che si terrà a fine settembre.