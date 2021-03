La Città della Spezia rende omaggio al “nocerino Guido Coccia”

Nella giornata di martedì 16 marzo si è svolta la cerimonia di intitolazione del Largo antistante l’ingresso di Porta Ospedale della Base Navale in Viale Nicolò Fieschi nella città della Spezia, a Guido Coccia, famoso Nostromo della nave scuola più celebre al mondo; l’Amerigo Vespucci.

Presenti alla cerimonia il Prefetto Maria Luisa Inversini, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il Sindaco di Nocera Umbra Giovanni Bontempi , il Comandante del Comando Marittimo Nord Ammiraglio Giorgio Lazio, il Comandante della nave scuola “Amerigo Vespucci”, Gianfranco Bacchi, il Vescovo Mons. Luigi Ernesto Palletti, e la vedova Coccia, accompagnata dalla figlia Maria Teresa.

L’omaggio, al sottoufficiale della Marina Militare Guido Coccia, a cui la città di Nocera Umbra ha dato i natali, è arrivato in occasione del 90° anniversario del varo della nave scuola Vespucci.