Porta Santa Croce trionfa nel Palio dei Quartieri 2024

Grande festa a Nocera Umbra

Porta Santa Croce si aggiudica il Palio dei Quartieri 2024, superando Borgo San Martino in una competizione emozionante che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo momento. La serata, condotta con grande professionalità da Lucrezia Lucchetti e dal co-conduttore Paolo Santini, è stata un crescendo di emozioni culminate nella decisiva gara della portantina.

Il punteggio iniziale, dopo l’assegnazione del Premio Speciale, vedeva Porta Santa Croce in vantaggio con 5 punti contro 1 di Borgo San Martino. La staffetta ha ulteriormente consolidato la posizione di Santa Croce, portando il punteggio a 19 contro i 7 di San Martino. Tuttavia, Borgo San Martino ha dimostrato grande forza e determinazione, vincendo due delle tre tratte della portantina, portando il punteggio a 18 punti contro i 20 di Santa Croce. L’ultima tratta della portantina ha sancito la vittoria definitiva di Santa Croce, con un punteggio finale di 25 a 19.

La proclamazione è avvenuta in una Piazza Caprera gremita di spettatori, sottolineando ancora una volta l’importanza e l’emozione di questo evento per la comunità di Nocera Umbra.

Il Sindaco On. Virginio Caparvi ha voluto esprimere la sua soddisfazione per l’andamento del Palio, lodando l’impegno di entrambi i Quartieri per lo spettacolo straordinario offerto alla città. Ha ringraziato calorosamente tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione, dall’organizzazione, ai volontari e alle forze dell’ordine, fino ai giovani partecipanti che hanno vissuto la competizione con rispetto e spirito sportivo. Ha concluso con un caloroso: “Viva Nocera Umbra e viva il Palio dei Quartieri!”

Alessandro Coccia, Presidente dell’Ente Palio dei Quartieri, ha sottolineato come questa edizione abbia confermato la forza e la bellezza della tradizione, ringraziando i due Quartieri per l’impegno e la passione dimostrati. Ha voluto ricordare che, al di là della competizione, il vero vincitore è Nocera Umbra, che grazie al Palio riesce a rivivere la propria storia e a rafforzare i legami comunitari.

Daniele Sorbelli, Presidente di Porta Santa Croce, ha dedicato la vittoria a tutto il Quartiere, con un pensiero speciale per chi non c’è più, ma che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del Palio. Ha espresso grande orgoglio per la tenacia e la determinazione dimostrata da tutti i contradaioli.

Fabio Pallotta, Presidente di Borgo San Martino, ha accettato con sportività la sconfitta, elogiando il lavoro del suo comitato e promettendo di tornare il prossimo anno in una nuova veste e con rinnovata energia e determinazione.

Con questa vittoria, Porta Santa Croce si aggiudica il prestigioso drappo del Palio, realizzato dall’artista folignate Massimo Botti, e conclude un’edizione del Palio dei Quartieri 2024 che sarà ricordata per la sua intensità e per l’alto livello delle competizioni.