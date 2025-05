Nocera Umbra: Carabinieri scoprono discarica abusiva e denunciano imprenditore

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Nocera Umbra, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Gubbio ed in collaborazione con i Nuclei Carabinieri Forestali, nell’ambito di specifici servizi tesi a contrastare i reati ambientali e a difendere la salute pubblica, hanno scoperto una discarica abusiva in località Nocera Scalo, nelle immediate vicinanze delle sponde del fiume Topino.

Le rapide verifiche effettuate dai Carabinieri hanno permesso di accertare che il deposito in questione era stato realizzato in assenza di autorizzazione ed era composto da rifiuti sia non pericolosi che pericolosi.

Il responsabile, un 40enne titolare di un’omonima impresa individuale esercente il commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti derivanti dalla lavorazione industriale di metalli, è stato denunciato e l’intera area è stata sequestrata.

L’autore della discarica, sebbene iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, non era autorizzato ad effettuare lo stoccaggio dei rifiuti raccolti nel giardino della propria abitazione. Per lui è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Spoleto.

Nell’ambito del medesimo intervento, i Carabinieri hanno comminato al trasgressore una sanzione amministrativa di circa 3000 euro, per avere effettuato un trasporto di rifiuti ferrosi omettendo di compilare correttamente il prescritto formulario dei rifiuti.

I Carabinieri ricordano alla cittadinanza di segnalare sempre comportamenti sospetti o potenzialmente lesivi per l’ecosistema.