La Cina è vicina all’Umbria, interesse per i vini della regione

Tre giorni di incoming B2B in 9 rinomate cantine umbre per stabilire connessioni commerciali strategiche con buyer cinesi e per promuovere la bellezza del territorio e dei prodotti enogastronomici dell’Umbria

8 ottobre 2024, Perugia

Come un’opportunità per le cantine umbre di stabilire connessioni commerciali strategiche con i buyer cinesi, oltre che incentrata a promuovere la bellezza del territorio e dei prodotti enogastronomici dell’Umbria, si è caratterizzata la tre giorni in Umbria “Incoming Cina”.

Con un mercato, quello cinese, che si dimostra sempre più attento anche all’enologia italiana e in questo caso umbra. Dal 4 all’8 ottobre 4 buyers cinesi sono stati infatti ospiti di UmbriaTop nell’ambito delle attività promozionali di OCM Vino 2023-2024.

Il progetto di incoming B2B organizzato dalla cooperativa agricola che si dedica alla promozione dei migliori vini regionali, in collaborazione con Wine Channel (società con sede sul territorio cinese, leader nella promozione dei vini italiani in Cina), ha fatto incontrare alcune aziende vinicole umbre e i buyer cinesi potenzialmente interessati all’acquisto di vini prodotti in Umbria.

L’evento di incoming con gli operatori cinesi, realizzato quindi durante il periodo della vendemmia, ha coinvolto 9 rinomate cantine umbre situate nelle suggestive zone del Trasimeno, Montefalco e Perugia: Cantina Todini (Todi), Tenuta Bellafonte (Bevagna), Agricola Mevante (Bevagna), Cantina Goretti (Perugia), Duca della Corgna (Castiglione del Lago), Madrevite (Castiglione del Lago), Pomario (Piegaro), Decugnano dei Barbi (Orvieto), Tenuta Vitalonga (Ficulle).

Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di partecipare, con un interprete sempre a loro disposizione, a visite guidate nelle cantine e nei vigneti, di degustare vini pregiati, di prendere parte a lezioni di cucina tradizionale umbra. L’esperienza in cantina è stata arricchita da momenti di scoperta della storia e della tradizione umbra.

Agli ospiti (professionisti con sede nelle province di Shanghai e Zhejiang e operanti in tutto il territorio cinese, con esperienza pluriennale nel settore) è stata fornita una “Welcome Bag”, con gadget e materiali informativi per lasciare ai partecipanti un ricordo tangibile e prezioso dell’esperienza vissuta, incentivandoli ad esplorare ulteriormente il mondo del vino umbro.

Ora gli operatori, dopo la visita alle cantine per valutare la qualità dei vini proposti, potranno stabilire rapporti diretti con i produttori e negoziare accordi di distribuzione o partnership, con l’obiettivo di trovare vini autentici, distintivi e competitivi sul mercato cinese che possano soddisfare le esigenze dei loro clienti.