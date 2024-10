Elezioni regionali 17-18 novembre

Avviso agli scrutatori

L’amministrazione comunale di Assisi informa gli iscritti all’albo degli scrutatori che possono manifestare la propria disponibilità per le operazioni di voto del 17 e 18 novembre prossimi (elezioni regionali) con una comunicazione alla Commissione elettorale comunale.

Per tutti i dettagli e gli indirizzi a cui inviare le disponibilità consultare il sito istituzionale del Comune https://www.comune.assisi.pg.it/wp-content/uploads/2024/10/informativa_per_scrutatori.pdf

Si precisa che le manifestazioni di disponibilità inviate ai singoli membri della Commissione non avranno un valore vincolante. In capo alla Commissione Elettorale Comunale resta la piena competenza e discrezionalità, in base alla normativa, di effettuare la nomina in forma collegiale nell’apposita seduta che si terrà il 24 ottobre, alle ore 8.30, presso la sede comunale di Santa Maria degli Angeli (Sala Lim).