Umbria Best in travel 2023: Scoccia all’incontro con Lonely Planet

Le bellezze artistiche e culturali dell’Umbria sono state al centro di un incontro con Lonely Planet, la casa editrice leader a livello internazionale per il settore turistico.

Presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia ha portato il saluto istituzionale del Comune di Perugia all’incontro organizzato dalla Regione Umbria con la nota casa editrice che ha individuato nella pubblicazione “Best in travel 2023” l’Umbria come unica destinazione italiana da visitare il prossimo anno.

È nella categoria ‘Sapori’ che l’Umbria spicca come un territorio capace di attrarre per la sua variegata offerta enogastronomica che unita agli importanti appuntamenti del 2023, i 500 anni della morte del Perugino e i 50 anni di Umbria Jazz, offrirà un un panorama di grandi eventi ai turisti in arrivo in Umbria.

L’Assessore Scoccia ringraziando per l’ospitalità il Direttore della Galleria Nazionale, Marco Pierini, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e l’Assessore regionale al turismo, Paola Agabiti, il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro, ha ribadito che “arte, turismo, cultura musica ed enogastronomia creano sinergie armoniose nel territorio umbro e rappresentano gli elementi della nostra bellezza, cosi come l’identità dell’Umbria e della città di Perugia.”

“L’essere stati inseriti nella categoria “Sapori” è un passo significativo, capace di creare un’esperienza turistica ricca di contenuti, in cui i prodotti del territorio dialogano con l’arte. Tutto questo rappresenta un valore non solo economico ma identitario capace di raggiugere un pubblico internazionale. Il grande afflusso di turisti in questo periodo natalizio è, in questo senso un risultato incoraggiante, frutto di un lavoro comune che stà portando importanti risultati.”