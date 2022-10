Isola del libro, Fasanella svela i legami tra duce e secret service inglese

Si avvicina a conclusione la decima edizione della rassegna letteraria – Incontro con l’autore sabato 8 ottobre alle 16.30 alla terrazza del teatro di Castel Rigone

Si avvicina alla sua conclusione anche questa ricca decima edizione dell’Isola del libro Trasimeno. Tra gli ultimi appuntamenti in programma, la rassegna letteraria ospita nuovamente il giornalista e saggista Giovanni Fasanella, autore insieme a Mario José Cereghino del libro ‘Nero di Londra. Da Caporetto alla marcia su Roma: come l’intelligence militare britannica creò il fascista Mussolini’ uscito il 3 ottobre. E proprio dei rapporti tra il duce e i servizi segreti inglesi, Fasanella parlerà in occasione del café letterario in programma sabato 8 ottobre alle 16.30 alla terrazza del teatro di Castel Rigone. Si confronterà con lui l’amministratore di Pa Evolution, Augusto Vasselli.

Fasanella racconterà al pubblico ciò che emerge dal lavoro di ricerca svolto sull’archivio personale di sir Samuel Hoare, declassificate nel 2001 e conservate nella biblioteca dell’Università di Cambridge in Inghilterra: le connessioni segrete, cioè, tra Mussolini e i servizi d’intelligence di sua maestà, e le gravi responsabilità dell’establishment conservatore del Regno Unito.

In caso di maltempo, l’incontro si terrà all’interno del teatro ‘Giuseppe Verdi’ di Castel Rigone.