A Pietralunga non solo buon cibo: alla Mostra mercato del tartufo c’è Max Paiella

Sabato 8 e domenica 9 ottobre per il borgo degustazioni e musica con grandi chef e artisti – Direttamente da Il ruggito del coniglio, il comico e cantante si esibirà domenica pomeriggio

Il borgo medievale di Pietralunga si prepara a essere interamente avvolto dalle note musicali di decine di strumenti e dall’inconfondibile profumo di tartufo. Per questa 35esima edizione della Mostra mercato del tartufo bianco e della patata, in programma a Pietralunga da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, infatti, gli organizzatori hanno promosso uno straordinario cartellone di eventi in cui protagonisti non saranno solamente i prodotti agroalimentari tipici del territorio e le specialità culinarie locali, ma anche la musica.

Note di tartufo per le vie del borgo. Se numerosi saranno gli appuntamenti collaterali, momento centrale del weekend sarà l’evento Note di tartufo per le vie del borgo. A cura dell’associazione Solidart, a partire dalle 13, nelle giornate di sabato e domenica, venti grandi chef guidati da Simone Ciccotti proporranno i loro ricercati piatti nei vari angoli del centro storico. Accanto a loro, in cinque postazioni sparse per le vie e le piazze di Pietralunga, ci saranno sedici tra cantanti e musicisti che proporranno vari generi musicali, dalla classica alla lirica, dal jazz al pop.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato Fabio Battistelli, direttore artistico della Mostra mercato – è quello di portare la musica tra la gente. Portare fuori dagli auditorium i nostri musicisti e i nostri cantanti e farli esibire in mezzo alla gente. La musica, penso in particolare alla musica classica, deve essere un patrimonio di tutti e non riservata a una ristretta fascia di persone”.

Max Paiella. Il clou arriverà alle 15 di domenica con la partecipazione, direttamente dalla trasmissione radiofonica Il ruggito del coniglio, del comico, cantante, imitatore e musicista Max Paiella. Paiella porterà sul palco di Pietralunga il suo spettacolo Boom che si concluderà con un’inedita canzone dedicata al tartufo.

Mostra mercato con settanta stand. L’inaugurazione della Mostra mercato vera e propria, con i suoi circa settanta stand, è prevista comunque sabato 8 ottobre alle 12 alla presenza del sindaco Mirko Ceci, di Michele Fioroni, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Carloni, presidente di Cna Umbria, e di Giuliano Martinelli, titolare della Giuliano Tartufi.

Anteprima. Venerdì, invece, ci sarà un’anteprima tra arte, degustazioni di vino e tipicità, e la musica del duo Lucilla Romanetti (voce) e Nico Pruscini (chitarra).