Ipogeo dei Volumni: al via un grande cantiere aperto

Giovedì 25 gennaio 2024 il direttore dei Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei dell’Umbria, Costantino D’Orazio, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia e la responsabile dell’Ipogeo dei Volumni-Necropoli del Palazzone Maria Angela Turchetti hanno presentato il grande cantiere che interesserà l’area archeologica, valorizzandone lo straordinario patrimonio grazie ad azioni di tutela e restauro, ma anche attraverso tecniche innovative per lo studio e la ricerca.

I lavori, eseguiti dalla ditta CooBeC, consentiranno di approfondire la storia dell’area e dei suoi protagonisti, offrendo l’opportunità di scoprire chi erano i sette componenti della famiglia Velimna, con l’obiettivo di arrivare all’inaugurazione del nuovo Parco Archeologico dei Velimna; altresì permetteranno di indagare con le più moderne tecnologie – spettrometria, fotogrammetria, colorimetria multispettrale, termografia, antropometria – le urne e il loro contenuto, dove ancora conservato.

Nello specifico saranno interessate tre urne della famiglia Velimna, la più importante tra le sette rinvenute: quella del fondatore e costruttore dell’Ipogeo, Arnth Velimnas figlio di Aule, quella della figlia Veilia e quella di un lontano discendente, Publius Volumnius Violens, l’ultimo ad essere sepolto nella monumentale struttura: furono aperte per la prima volta la notte della scoperta del sito, lasciando intravedere l’ammasso delle ceneri e delle ossa che contenevano; poi di nuovo richiuse, come si legge nelle scarne relazioni di scavo conservate presso l’Archivio di Stato di Perugia.

“Il cantiere che oggi si inaugura – dichiara il Direttore Costantino D’Orazio – è l’occasione per rinnovare la sinergia con le Istituzioni del territorio: insieme siamo chiamati al compito di valorizzare, conservare e condividere con il pubblico un patrimonio straordinario, il quale si dimostra un modello per sperimentare quanto l’antico sia moderno nel lasciarsi interrogare e studiare con le più innovative tecnologie. Ringrazio, quindi il Comune di Perugia, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, l’Università degli Studi di Perugia per aver investito in un progetto ambizioso e ricco di sfide, certo che i risultati saranno all’altezza dello sforzo e delle aspettative”.

“Abbiamo lavorato a grandi progettualità per Ponte San Giovanni con un investimento straordinario pari a 30milioni di euro; – aggiunge il Sindaco Andrea Romizi – risorse importantissime che siamo riusciti a intercettare proprio per la rilevanza dei progetti presentati. Presto questo quartiere avrà la possibilità di esprimersi pienamente e i cittadini che lo abitano e vivono quotidianamente potranno riappropriarsi di spazi importanti. Le operazioni che verranno messe in atto riguardano una vera e propria rigenerazione e riqualificazione degli spazi urbani esistenti, eliminando alcune aree degradate e ridisegnandone altre in maniera più funzionale. Azioni che mirano al miglioramento della qualità dell’abitare. Ma, tale qualità non può prescindere da una valorizzazione culturale e identitaria. Ed è per questo che abbiamo deciso di investire, di questi 30 milioni di euro, 1,6 milioni esclusivamente per il rilancio dell’Ipogeo dei Volumni. Una scelta chiara, precisa e convinta che mira a ridare valore a questo tesoro nascosto riappropriandoci della nostra storia e che, allo stesso tempo, ci consentirà di creare nuove opportunità anche in termini turistici. L’ipogeo dei Volumni sarà il vero fiore all’occhiello di questo vasto programma”.