“Io amo di più”: Il concorso di poesia dell’associazione San Valentino Borgo Garibaldi

Il tema è quello dell’amore, inteso in tutte le sue forme.

Da raccontare attraverso la poesia.

Per partecipare al concorso “Io amo di più”, giunto alla quinta edizione e organizzato dall’associazione San Valentino Borgo Garibaldi in occasione dei festeggiamenti per il patrono di Terni, il protettore degli innamorati, c’è tempo fino al 14 febbraio.

L’iscrizione al concorso di poesia, che ha il patrocinio del Comune di Terni e della parrocchia di San Valentino, è gratuita e aperta ad autori italiani e stranieri.

Saranno ammesse opere in lingua italiana o in altre lingue purché con allegata traduzione in italiano.

Tre le sezioni del concorso 2021.

Promossa in collaborazione con l’avis provinciale di Terni c’è la sezione, in lingua italiana, sul tema dell’amore inteso come donazione del sangue.

Dedicata all’amore anche la sezione in dialetto ternano dedicata a Giuseppe Cargioli, socio benemerito dell’associazione.

In ricordo del poeta Mario Mobilio, l’associazione San Valentino Borgo Garibaldi premierà con un riconoscimento la migliore poesia scritta da autori calabresi.

Le opere dovranno essere inviate via mail a borgogaribaldi.sv@gmail.com entro il 14 febbraio.

Il regolamento del concorso e lo schema della domanda di iscrizione su www.sanvalentinoborgogaribaldi.it