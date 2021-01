Attivo in Umbria il numero unico di emergenza 112. Si comincia a Perugia e Orvieto, poi Terni, Foligno e Spoleto

E’ attivo anche in Umbria il Numero unico di emergenza 112, modello per la gestione delle chiamate di emergenza realizzato in attuazione della normativa dell’Unione europea e sulla base di una convenzione con le Marche. Si comincia a Perugia e Orvieto (distretti 075 e 0763), mentre dal 26 gennaio a Terni, Foligno e Spoleto (distretti 0744, 0742, 0743), per migliorare – è stato detto durante la presentazione – il tempo della risposta e la qualità del servizio anche grazie al “filtro” che viene fatto su chiamate false e non pertinenti.

Nella sede della prefettura di Perugia, dopo l’annuncio di qualche settima fa, si è tenuta una conferenza stampa in occasione dell’attivazione del servizio ‘NUE 112′ a cui sono intervenuti, tra gli altri, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, i prefetti di Perugia (Armando Gradone) e Terni (Emilio Dario Sensi), oltre ai vertici regionali e provinciali delle forze di polizia, dei carabinieri, dei vigili del fuoco, dell’emergenza sanitaria 118 Umbria e della protezione civile. Un servizio gestito da una sola Centrale unica di risposta (Cur) Marche-Umbria, con sede ad Ancona.