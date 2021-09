Innovazione Digitale Agroalimentare: Umbraflor in Europa con le imprese umbre per il Progetto Seed

Umbraflor, azienda vivaistica della Regione Umbria, insieme ad alcune importanti e dinamiche imprese umbre, ha guidato la tre giorni belga dedicataa sviluppare l’innovazione digitale e imprenditoriale dell’agrifood

Le aziende coinvolte (Agricola Fratelli Annibali, All Food, Befood, Gruppo Grifo Agroalimentare, Colfiorito Fertitecnica, Azienda Agricola i Chicchi,Acacia Group) hanno partecipato ai lavori conclusivi del progetto europeo Seed (Smart Entrepreneurial Education and training in Digital farming – Educazione e formazione imprenditoriale Smart in agricoltura digitale), uno dei soli due progetti Erasmus+ finanziati in tutta Italia nell’ambito dello specifico bando europeo.

Il progetto SEED mira ad aumentare l’occupabilità dei giovani in agricoltura e a promuovere l’apprendimento basato sul lavoro, supportato da esperienze di mobilità.

Il progetto, di cui Umbraflor è capofila, è stato realizzato negli ultimi 2 anni grazie al prezioso supporto di Egina Srl, azienda di formazione accreditata con con la Regione Umbria e guidata da Altheo Valentini.

Prezioso il coinvolgimento di autorevoli partner locali ed internazionali (Istituto di istruzione superiore Ciuffelli-Einaudi Todi, European Association of Geographers, Università d’agricoltura di Nitra (Slovacchia), Università di Gent (Belgio), Associazione dell’industria della Navarra (Spagna) e di moltissimi collaboratori provenienti da Italia, Spagna, Slovacchia e Belgio, tra i quali: la Regione dell’Umbria; Confagricoltura Umbria; l’associazione Stati generali dell’innovazione; il Governo della Navarra.

Il progetto, tra i vari risultati conseguiti, ha definito un nuovo profilo di qualifica professionale “Facilitatore della trasformazione digitale nell’impresa agricola” che sarà inserito nel catalogo professionale della Regione Umbria.