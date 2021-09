Ecco ‘Phoenix’, l’evento di TEDxPerugia ‘per tornare a splendere’

Sarà presentato a Perugia, martedì 14 settembre alle 12 nella Sala della Vaccara di palazzo dei Priori, ‘Phoenix’, evento organizzato da TedXPerugia, team coordinato da Nicole Bonamici e Francesca Lospennato e composto da oltre trenta giovani, uniti dalla volontà di restituire la propria esperienza al territorio umbro, per poterlo riportare all’attenzione della platea nazionale e internazionale.

Phoenix, in programma domenica 19 settembre al teatro Morlacchi, con un anteprima venerdì 17 nel centro storico del capoluogo, sarà una conferenza che ricalcherà l’esperienza proposta dal Ted originale (Ted è l’acronimo di Technology entertainment design e rappresenta una serie di conferenze, chiamate anche Ted talks, gestite dall’organizzazione privata non-profit statunitense Sapling Foundation).

“Il nome scelto per l’evento perugino – hanno spiegato gli organizzatori – è Phoenix, per tornare a splendere, perché così come l’animale mitologico risorge dalle proprie ceneri per alzarsi nuovamente in volo più forte di prima, i nove ospiti speaker di Phoenix, con i 18 minuti a testa a disposizione, stimoleranno il risorgimento della nostra comunità e la ripresa del nostro territorio”.