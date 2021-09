Vivaio UmbraFlor località Torraccia, la Lega interviene per conoscere le misure predisposte per il rilancio

“Da oltre vent’anni UmbraFlor S.r.l., per volontà della Regione Umbria e con una partecipazione del Comune di Gubbio, a seguito delle dimissioni da parte della S.A.F. e della cessione gratuità alle Amministrazioni locali delle proprie aziende dislocate nel territorio nazionale, ha gestito il vivaio forestale in località Torraccia di Gubbio – ricorda il Consigliere regionale Valerio Mancini (Lega) – nel 2014 la società è stata trasformata in Ente Pubblico Economico, ma da oltre dieci anni il vivaio eugubino, nel silenzio assordante e immobilismo totale del Comune di Gubbio, è oggetto di progressivo declino”.

“In passato il vivaio UmbraFlor in località Torraccia ha rappresentato un punto di riferimento importante per la produzione e la vendita di piante forestali fino ad impiegare 30 dipendenti – rimarcano i Consiglieri comunali della Lega Gubbio Angelo Baldinelli, Michele Carini e Sabina Venturi – la situazione di degrado in cui versa da un decennio il sito che dovrebbe ospitare il vivaio, tutte le attività collegate e soprattutto il personale rimasto, che ad oggi conta quattro unità alle quali dovrebbero essere date garanzie sul proprio futuro lavorativo, è inaccettabile”. “Non si può più temporeggiare, questa situazione di degrado deve essere risolta quanto prima – concludono i leghisti Mancini, Baldinelli, Carini e Venturi – pertanto abbiamo deciso di intervenire a ogni livello istituzionale, presentando un’interrogazione alla Giunta Regionale e una ulteriore all’amministrazione comunale di Gubbio, per sapere quali misure si intendano adottare per rilanciare il vivaio forestale UmbraFlor”.