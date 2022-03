“Incontro Tesei-Bandecchi dimostra attenzione Regione a progetti di sviluppo su Terni”

Così il vicesegretario Lega Umbria, senatrice Valeria Alessandrini insieme al consigliere regionale Lega Umbria, Daniele Carissimi.

“La volontà delle parti di cercare un confronto – proseguono i leghisti – è segno della grande attenzione che la Giunta Regionale sta rivolgendo alla città di Terni e a quelle iniziative di sinergia pubblico-privato che possono determinare una svolta significativa nell’ottica di un futuro sviluppo del tessuto economico e imprenditoriale locale. In questo contesto, il progetto stadio-clinica di Bandecchi rappresenta una componente fondamentale in quanto va a inserirsi in una visione complessiva di sviluppo che il nuovo corso del centrodestra, sia a Terni che in Umbria, sta cercando di imprimere a molti settori come appunto quelli dell’impiantistica sportiva e dell’implementazione dei servizi sanitari. Il progetto, inoltre, andrebbe a valorizzare un’area in espansione urbanistica contraddistinta dalla presenza del nuovo PalaTerni, il palazzetto dello sport e una zona commerciale, andando così a creare un polo di grande attrattività a livello nazionale. Ci auguriamo – concludono Alessandrini e Carissimi – che sia un incontro proficuo e costruttivo dal quale emergano importanti prospettive di sviluppo per la città di Terni e per l’intera regione”.