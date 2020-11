“Le risposte del Ministro Azzolina sono contro paritarie”

“Le risposte della ministra Azzolina all’interrogazione che le abbiamo presentato in Senato mortificano le scuole paritarie, che annaspano come nessun’altra componente della scuola italiana. Le cifre che ha destinato alle paritarie sanno di umiliazione, di confinamento, di subalternità del concetto di offerta educativa. Quando rinuncerà, Azzolina, alla sua impostazione ideologica? Perché non presta attenzione alle proposte di buonsenso che anche la Lega ha presentato sotto forma di emendamenti, non ultimo alla prossima legge di bilancio? Non si fa economia con la formazione e con la sicurezza dei nostri ragazzi: la ministra non lo dimentichi, la Lega non lo permetterà”.