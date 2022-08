“All’Umbria ulteriori finanziamenti per asili nido e scuole d’infanzia”

Ad annunciarlo è la senatrice della Lega Valeria Alessandrini responsabile istruzione per l’Umbria insieme al segretario regionale Lega Umbria Virginio Caparvi.

“I progetti di investimento verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – spiegano Alessandrini e Caparvi – Ai 3 miliardi di risorse PNRR si aggiungono ulteriori oltre 108 milioni integrati dal Ministero dell’Istruzione, che andranno a finanziare 2.190 interventi in tutta Italia: 333 per scuole dell’infanzia e 1.857 per asili nido e poli dell’infanzia per l’intera fascia di età 0-6 anni. Nello specifico in Umbria sono stati destinati circa 30 milioni di euro per interventi che riguardano nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia, ampliamenti di edifici scolastici esistenti, riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici. L’obiettivo di questi interventi – proseguono i leghisti – è quello di aumentare l’offerta educativa nella fascia 0-6 anni, attraverso la realizzazione di nuove strutture o la valorizzazione di quelle esistenti, al fine di migliorare la qualità del servizio e andare incontro alle esigenze delle famiglie umbre, proprio come richiesto a più riprese dalla Lega”.