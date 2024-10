Incontro Gruppo “Coordinamento Operativo Provinciale per accoglienza e integrazione” coordinato dalla Prefettura e dall’ANCI

Nella mattinata odierna si è svolto, presso il Palazzo della Provincia, il quinto incontro del Gruppo di “Coordinamento Operativo Provinciale per l’accoglienza e l’integrazione” (C.O.P.A.I.), coordinato dalla Prefettura di Perugia e dall’ANCI.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti della Prefettura di Perugia, del Tribunale per i Minorenni di Perugia, della Questura di Perugia, della Regione dell’Umbria, dell’Anci regionale, delle Strutture sanitarie e scolastiche della provincia di Perugia, dell’Arpal, dei Servizi sociali comunali e di Enti del Terzo Settore.

Nel corso dell’incontro, è stata esaminata la proposta di istituzione di un “Tavolo tecnico sulle vulnerabilità” in attuazione del Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone vulnerabili in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e accoglienza.

Sono state, inoltre, presentate le principali linee di azione relative a tre progetti strategici: “S.A.F.E.” in materia di assistenza socio-sanitaria per i richiedenti protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità; “Umbria legale e sicura”, che mira ad innalzare il livello di attenzione sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo, e “AMIF Integrality”, che si propone di implementare le strategie di promozione dell’inclusione sociale e della legalità nel settore agricolo e di contrasto al caporalato.

Da ultimo, si è data notizia dell’integrazione apportata dalla Giunta della Regione Umbria alla delibera n. 202 del 25 febbraio 2019 – auspicata dallo stesso C.O.P.A.I. nelle precedenti sedute – che offrirà maggiori possibilità, per i minori stranieri non accompagnati, di accesso a tirocini formativi finalizzati all’avviamento lavorativo.