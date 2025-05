Perugia, controlli e rispetto delle regole: interventi della Polizia Locale

“ La sicurezza non si annuncia, si costruisce con il lavoro di tutti: amministrazione, forze dell’ordine e cittadini”, così il consigliere comunale con delega alla sicurezza Antonio Donato

La Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Perugia, Nicoletta Caponi, rende noti due recenti interventi svolti nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio.

Nel corso di un accertamento disposto in un’area segnalata da cittadini per situazioni a rischio, gli agenti hanno identificato un giovane trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale. La sostanza è stata sequestrata e il soggetto segnalato alla Prefettura, come previsto dalla normativa vigente.

L’intervento rientra in un’attività di vigilanza rafforzata decisa dall’amministrazione in risposta a segnalazioni della cittadinanza, a conferma dell’importanza del rapporto tra istituzioni e comunità nel contrasto ai fenomeni di degrado.

In un secondo intervento, è stato sanzionato un locale del centro storico per la vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Il controllo si inserisce nel piano di monitoraggio promosso dall’amministrazione comunale per garantire il rispetto delle regole e la vivibilità nelle aree più frequentate della città.

“Questi interventi confermano un impegno concreto e quotidiano – dichiara Antonio Donato, consigliere delegato alla sicurezza urbana – a tutela della qualità della vita. La sicurezza non si annuncia, si costruisce con il lavoro di tutti: amministrazione, forze dell’ordine e cittadini.”