Inclusione e musica: lo spettacolo di Fiadda Umbria e l’omaggio a Morricone

I ragazzi di Fiadda Umbria portano in scena uno spettacolo inclusivo accompagnati dal pianista Luca Morelli, con un tributo speciale a Ennio Morricone

L’evento si terrà all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia nei prossimi appuntamenti

Doppio appuntamento nel fine settimana in cartellone per la stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia, nell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia. Due serate che spazieranno dal teatro di inclusione alla musica.

Venerdì 25 ottobre alle 21 ad andare in scena sarà “L’arte di sognare ad occhi aperti” spettacolo realizzato dai ragazzi udenti e non udenti dell’associazione Fiadda Umbria Aps, che da undici anni si muove per i diritti delle persone sorde e delle loro famiglie, guidati dalla regia di Domenico Madera. Lo spettacolo si apre in un uno spazio indefinito dove un gruppo di ragazze e ragazzi si ritrova nel mondo del cinema, fatto di trame infinite e variegate, di dialoghi con gli altri e con se stessi, di colonne sonore coinvolgenti. E non solo: inquadrature, angolazioni, luci, ombre che compartecipano a dar vita alla realtà irreale del cinema. Parlano delle loro aspirazioni e dei sogni legati al mondo del grande schermo, iniziano a fantasticare e perdersi tra le trame di film celebri. Nasce così un mondo fuori dal tempo e dallo spazio, a metà tra l’onirico e il reale in cui gli attori vestono i panni di grandi stelle del passato e del presente, e attraverso il loro dialogo si snodano episodi iconici tratti da film celebri.

Sul palco : Elisa Angelini, Argentina Becchetti, Erika Bianchetti, Caterina Fazzuoglio, Tommaso Giamboni, Matilda Maggesi, Arianna Parisi, Francesco Putti, Sar Radicioni, Michele Romani, Stefania Salis Estrada. Informazioni e prenotazioni 3396779684 – faiddaumbria@gamail.com

Domenica 27 ottobre alle 21.30 il suggestivo auditorium si illuminerà con “Candlelight: Ennio Morricone e colonne sonore”. Un’esperienza sensoriale immersiva tra le note del pianista Luca Morelli e un’atmosfera intima alla sola luce delle candele che invaderanno lo spazio scenico. Tra gli altri si potranno ascoltare brani che rimandano ai più grandi film cinematografici per i quali il maestro, nell’arco degli anni, ha composto le colonne sonore, come “The man with the harmonica”, “The mission”, “The legend of 1900”, “Playing love”, “New Cinema Paradiso”, “Once upon a time in America”, “A fistful of dollars”, “The Good, the Bad and the Ugly”. Prevendite su circuito Fever Up.

La stagione SanFra 2024 promossa da Mea Concerti si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia, con il sostegno Sviluppumbria. Partner sostenitori dell’Auditorium di San Francesco al Prato sono Diva International, Acacia Group, Liomatic. Partner sostenibilità Regusto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa. Partner tecnico per la connettività Connesi.

Informazioni sul sito ufficiale: www.meaconcerti.it