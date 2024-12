Il 31 dicembre si chiude l’anno nel suggestivo auditorium San Francesco al Prato di Perugia

“SanFra New Year 25” sulle note di Karima tra gospel jazz e soul (e non solo)

Un appuntamento da condividere insieme in uno dei luoghi storici e più amati della città

Un appuntamento tutto da condividere insieme in quello che è uno dei luoghi più belli e amati dagli abitanti di Perugia, e non solo: il 31 dicembre nell’auditorium San Francesco al Prato si saluta il 2024 e si accoglie il nuovo anno con un evento d’eccezione tra gospel, jazz e soul.

A prendere il via, a partire dalle 22, sarà “SanFra New Year 25” che vedrà protagonista assoluta della serata, realizzata nell’ambito della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia, la musica con la raffinata Karima che accompagnerà il pubblico fino al brindisi di mezzanotte per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.

L’artista è la protagonista di uno straordinario nuovo progetto con Alberto Marsico, uno dei massimi specialisti europei dell’organo Hammond, e Diego Borotti al sax, musicista di formazione jazzistica ha approfondito esperienze in quasi tutti i generi musicali possibili, riunendo in un lessico unico quello assorbito dalle più distanti frequentazioni stilistiche, dettate sia dalla curiosità professionale che dal caso stravagante. Ad accompagnarli alla batteria sarà Alessandro Minetti.

Il repertorio esplora molte delle sfaccettature e delle correnti musicali della musica americana del Novecento. Si parte dalla madre della musica afroamericana, il gospel, nella quale la voce e l’organo Hammond hanno il ruolo più importante. Attraverso l’interpretazione di canti spiritual e gospel antichi e moderni si viaggia verso il jazz ed il soul, esplorati con una scelta oculata di brani tratti dal repertorio di Broadway, passando attraverso musica d’autore dei grandi compositori americani, fino alla rivisitazione di soul standards di fine secolo come, tra gli altri, “Since I fell For You”, “Save your love for me”, “When did you Leave Heaven” e “Everything must Change”.

La serata si chiuderà con una selezione di vinili.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Sito ufficiale: www.meaconcerti.it

Ufficio stampa Mea Concerti Francesca Cecchini 328 2334319