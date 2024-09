Inaugurata a Perugia la nuova scuola in Viale Centova

Si va a comporre il futuro Polo a impatto ambientale zero. Dal 9 settembre ospita la succursale del Liceo Alessi

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 19 settembre ‘24 – Un nuovo edificio scolastico a impatto zero, in un punto strategico per la città di Perugia quale è Viale Centova.

Inaugurata questa mattina la prima delle tre strutture che entro l’anno 2025-2026 andranno a comporre il nuovo polo scolastico del capoluogo umbro.

Un progetto, del valore complessivo di oltre 12 milioni di euro, interamente progettato dai tecnici della Provincia di Perugia e iniziato a costruire nel febbraio 2022.

Alla cerimonia odierna presenti, tra gli, rappresentanti dell’Amministrazione provinciale, del Comune di Perugia e del Liceo Scientifico Alessi che dal 9 settembre scorso ha trasferito qui la sua succursale.

“Oggi è una grande giornata di festa – ha dichiarato la presidente della Provincia -. Consegniamo alla città una scuola a impatto ambientale praticamente pari a zero”. E poi rivolgendosi ai 350 studenti dell’Alessi presenti alla cerimonia: “Auguro a tutti voi, dopo essere usciti da questo percorso scolastico, di realizzare tutta la città in questo modo, amica dell’ambiente con voi al centro”. “Siamo in un luogo strategico per la città – ha osservato la consigliera delegata all’edilizia scolastica -, dove è già presente una scuola e un centro congressi. Abbiamo davvero realizzato qualcosa di meraviglioso in tempi estremamente brevi e questo è frutto dell’impegno di tutta la struttura dell’Ente. L’intero progetto è stato realizzato internamente dalla Provincia a dimostrazione di come l’Ente sia dotato di professionalità di cui andare orgogliosi. I nostri uffici in questo momento sono impegnati su tanti progetti che si avvalgono di finanziamenti importanti sia sul versante dell’edilizia che della viabilità”.

Gli assessori comunali ai lavori pubblici e all’edilizia scolastica hanno ricordato come questo progetto sia frutto di un percorso di confronto e condivisione tra Provincia e Comune di Perugia, che ha portato a realizzare un polo in armonia con il contesto esistente. E da parte loro è giunto l’impegno a garantire in questa area servizi efficienti e una migliore viabilità.

Presenti al taglio del nastro anche delegati dell’arcivescovo di Perugia e del questore e il presidente del Consiglio di Istituto del Liceo Alessi.

IL PROGETTO

L’edificio scolastico inaugurato questa mattina è strutturato su tre piani e conta 15 aule di cui 2 laboratori. Per la sua realizzazione è stato impiegato un finanziamento di 4 milioni di euro con Mutui Bei 2018. I lavori sono partiti nel febbraio 2022.

Tale edificio è il primo di tre opere in cui è suddiviso il nuovo complesso scolastico.

A fianco si sta realizzando un secondo edificio destinato sempre a scuola di istruzione superiore di secondo grado. Partiti anche i lavori per la nuova palestra.

Per quanto riguarda il secondo edificio, finanziato per 4.772.024 euro a gravare sul fondo denominato “ 1.125 DM 217/2021 “ confluito nel PNRR, si tratta di una struttura di 2240 metri quadrati che sarà in grado di accogliere 14 aule, sala ricreativa, sala professori, ufficio amministrativo e servizi, dislocati su 3 piani fuori terra.

I lavori comprenderanno, inoltre, sistemazioni esterne, parcheggi, attrezzature sportive all’aperto (campo polivalente).

Il terzo stralcio, come detto comprende la palestra ad uso scolastico, finanziata con D.M. 320/2022 per € 2.720.500 e ulteriori 277.845 con fondi della Provincia: i lavori sono iniziati e la loro fine è prevista per la primavera 2025.

Nell’ambito del progetto sono compresi anche un bus terminal (€ 300.000) da realizzare con fondi propri della Provincia, per accogliere la maggiore utenza degli studenti e percorsi pedonali e carrabili di accesso ai plessi scolastici ubicati su viale Centova (sia il nuovo che il Capitini), la cabina Enel (€ 100.000) già fatta e le sistemazioni esterne (€ 165.000) finanziati con fondi propri della Provincia.