Polo scolastico di Centova: iniziato il cantiere per le fermate dei bus

Intanto procedono in maniera spedita i lavori per la palestra.

Struttura pronta per fine settembre

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 12 giugno ‘25 – Procedono in maniera spedita i lavori per la realizzazione della nuova palestra, che sorgerà presso il nuovo complesso scolastico per l’istituto di istruzione secondaria di secondo grado della Città di Perugia in località Centova.

Il termine del cantiere è previsto per fine settembre e di conseguenza il nuovo edificio sportivo potrà essere messo a disposizione della popolazione studentesca già dal prossimo anno scolastico, 2025/2026.

A darne notizia, il Servizio Progettazione edilizia della Provincia di Perugia, diretto dall’ingegner Marco Peppicelli. I tecnici dell’ufficio in questione hanno progettato l’opera e stanno svolgendo la direzione lavori per un importo di quasi 3 milioni di euro finanziati sia con fondi PNRR che propri della Provincia.

Ricordiamo che l’accesso al finanziamento era stato possibile grazie al bando palestre e le domande compilate da parte dell’ente di Piazza Italia hanno tenuto conto delle carenze di spazi sportivi negli istituti di istruzione superiore dei vari territori, tra cui la città di Perugia.

Per il momento la nuova palestra sarà destinata alle classi del Liceo Alessi che verranno collocate all’interno dei nuovi blocchi adiacenti, essendo l’istituto con maggiore carenza di spazi rispetto al numero di iscrizioni.

Il nuovo edificio avrà superficie lorda complessiva di circa 1.182 mq per un volume di 7.640 mc e sarà realizzato da due blocchi: il blocco palestra, di circa 760 mq con copertura in legno lamellare e il blocco spogliatoi/servizi, comprensivo di magazzino per attrezzi, locale tecnico ed infermeria, di 288 mq. Lo spazio per l’attività sportiva è costituito da un campo regolamentare da pallacanestro e un campo centrale da pallavolo.

Ricordiamo che questa palestra rientra nel più ampio progetto del polo scolastico in fase di realizzazione – per una spesa complessiva di oltre 11 milioni di euro – che comprende un blocco funzionale con 15 aule, laboratori e servizi, per complessivi 7.400 mc. e un altro edificio di circa 2240 metri quadrati, in grado di accogliere 14 aule, sala ricreativa, sala professori, ufficio amministrativo e servizi, per una volumetria complessiva di 7.890 mc.

In concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico in questi giorni hanno preso il via i lavori per realizzare le fermate dei bus a servizio degli studenti. Ciò va ad aggiungersi alle ulteriori opere di urbanizzazione e completamento delle sistemazioni esterne dell’intero complesso, comprendenti un’area sportiva all’aperto, campetto polivalente, ampie zone pavimentate e percorsi integrati da aree verdi, il tutto finanziato con fondi propri della Provincia di Perugia.