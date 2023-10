Concluso al Centro pari opportunità il workshop sulla leadership femminile

Il Centro Pari Opportunità della Regione Umbria ha ospitato “Il potere di Penelope: Workshop sulla leadership femminile come autentica inclusività manageriale e parità di genere”, workshop organizzato da Umbra Acque in merito al tema cruciale della leadership femminile, concepita nell’ottica di autentica inclusività manageriale e parità di genere.

Il seminario è stato condotto da Anna Maria Farabbi, poetessa e scrittrice, che ha guidato le/i partecipanti in un’intensa “esperienza corale di approfondimento, riflessione e pratica”. Meta di questo viaggio è stata quella di riqualificare la figura di leadership, spingendola oltre i limiti delle convenzioni tradizionali e promuovendo un approccio che valorizzi il contributo delle donne in posizioni di responsabilità.

La scelta di coinvolgere il Centro Pari Opportunità come sede di questo evento è testimonianza dell’importanza che questa Istituzione ha assunto nel territorio, diventando nel tempo un punto di riferimento fondamentale anche per le tematiche legate all’empowerment femminile.

Il Centro Pari Opportunità è stato rappresentato dalla Presidente, Caterina Grechi, che oltre a portare il saluto istituzionale alle numerose partecipanti, ha plaudito all’iniziativa di Umbra Acque per la sua scelta di focalizzare l’attenzione su questo tema, in un momento in cui, tra l’altro, il recente conferimento del Premio Nobel per l’Economia alla Prof.ssa Claudia Goldin ha messo un punto definitivo sulla imprescindibilità della presenza femminile per la crescita economica delle Nazioni.

L’iniziativa di Umbra Acque rappresenta certamente un momento significativo verso la costruzione di ambienti aziendali più equi e inclusivi, dove il talento e la leadership delle donne possano emergere ed essere giustamente valorizzati.