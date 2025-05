Torna I Love Fish al percorso Verde di Pian di Massiano

La terza edizione della manifestazione da giovedì 12 a domenica 15 giugno prossimi

Quattro giorni di gusto, festa, incontri, showcooking, musica e tanto, ma tanto, pesce. Ritorna l’atteso appuntamento con “I Love Fish” con tante novità culinarie e culturali per valorizzare le produzioni locali dei laghi e fiumi umbri e del mare italiano. La terza edizione della manifestazione, ad ingresso libero, è in programma presso il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano di Perugia da giovedì 12 a domenica 15 giugno prossimi.

L’evento – ideato ed organizzato da Verso Aps in collaborazione con Un/Lab snc, con la direzione artistica di Francesca Rocchi e il patrocinio del Comune di Perugia, Regione Umbria e Unione dei Comuni del Trasimeno – sarà presentato in esclusiva al Mercato Centrale di Milano sabato 7 giugno a partire dalle ore 10, con una serie di iniziative che culmineranno alle ore 19 con un aperitivo & fish sound.

Sarà presente al talk delle 14,30 anche Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, che interverrà, insieme agli organizzatori, sul tema “I Love Fish: cultura del mare, dei laghi e dei fiumi, tra città, territorio e futuro”. Questa nuova edizione di I Love Fish si apre, quindi, con una riflessione profonda sulla tropicalizzazione del Mediterraneo, il cambiamento delle specie marine, le abitudini di consumo e il futuro del pesce in città. Tra talk, laboratori e storytelling, il mare arriva a Milano per raccontarsi in modo nuovo.

Tante le novità e tante conferme anche per questa edizione, come la location della manifestazione che sarà sempre il percorso verde di Perugia ma con un menù di pesce che sarà rinnovato e più ampio. Più di 50 nuovi piatti realizzati dalle migliori realtà di ristorazione territoriali che si affiancheranno alla cucina delle cooperative di pesca per esaltare il pesce di acqua dolce e salata.

La proposta culturale ed enogastronomica di I Love Fish quest’anno trova il suo coronamento nella nuova sinergia con lo Strozza Music Fest, un festival musicale di grande rilievo nel territorio umbro che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico giovanile e non solo. Grazie a questa collaborazione, sono in programma quattro serate dedicate a musica, spettacolo e divertimento, offrendo un momento di festa e svago che completa l’esperienza dell’evento.

In questa edizione si amplieranno anche le collaborazioni e la presenza di nuovi partner come Conad con Sapori e Dintorni e Sapori e Idee (presenti anche con uno showcooking dedicato), Congenlab e Mastri Birrai umbri.

In questa edizione sarà presente anche il progetto “Terre Mani“, con la realizzazione della nuova area Terra Mani Arena che celebra vignaioli e produttori locali impegnati nella tutela della biodiversità. Attraverso masterclass e incontri tematici, i produttori locali saranno protagonisti di un percorso di scoperta che esplora il profondo legame tra territorio, sostenibilità e tradizione, promuovendo una viticoltura che rispetta l’ambiente e valorizza l’identità del luogo. Un’opportunità unica per apprezzare la ricchezza enologica locale.