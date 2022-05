Il grande cuore dell’Associazione Giacomo Sintini

Da oggi la pediatria dell’Ospedale di Perugia può contare su nuove strumentazioni, di ultima generazione, messe a disposizione da Associazione Giacomo Sintini.

Il progetto è nato da una richiesta di aiuto arrivata in Associazione proprio dal personale di reparto che ha segnalato la necessità di due computer da mettere a disposizione degli specializzandi del primo anno.

“Dalla richiesta alla donazione il passo è stato breve ed oggi siamo felici di poter aiutare la Clinica Pediatrica con la quale non avevamo ancora collaborato” ha affermato Jack Sintini, presidente dell’omonima Associazione il quale poi ha proseguito “Questa donazione è solo la prima di quelle in programma nel 2022, anno per noi davvero speciale poiché celebriamo i primi 10 anni di attività. Spero davvero rappresenti un utile strumento per facilitare il lavoro di tutto il personale che, ogni giorno, si prende cura dei più piccoli”.