Il Comune di Perugia rassicura il quartiere di Santa Lucia. Nei giorni scorsi, infatti, gli abitanti di questa zona del capoluogo umbra – tra le più importanti e popolosa della città – avevano riportato all’attenzione delle istituzione la problematica riguardante il manto stradale del quartiere. A detta dell’istante che ha presentato alla Giunta comunale questa interrogazione

È da tempo che gli abitanti di Santa Lucia, le associazioni del territorio e gli esercizi che operano nel quartiere chiedono un intervento straordinario per queste numerose problematiche che, come ricordano i cittadini sono:

“La strada principale si trova quasi tutta in una situazione di degrado, tranne che per qualche metro di asfalto rifatto a maggio, già rovinato e compromesso da poco per via dei lavori alle tubature sottostanti. La strada che porta alla Facoltà di Ingegneria è particolarmente pericolosa, con buche profonde e dannose per i veicoli e pericolose per i numerosi ragazzi che la transitano in motorino. La Strada dell’Ingegneria, che costeggia il Percorso Verde è ai limiti della praticabilità. Infine, sarebbe necessario il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale al più presto e la manutenzione dei marciapiedi”.

Sollecitato da questa ulteriore interrogazione, l’assessore ai lavori pubblici, Otello Numerini ha risposto con alcune rassicurazioni, sottolineando come

“Santa Lucia è considerato dall’Amministrazione tra i quartieri più importanti della città, tanto è vero che su di esso si è investito molto sia in termini di riqualificazione del polo scolastico che dell’area verde. In merito al tema stradale, gli interventi di bitumatura nell’anno 2019 hanno riguardato: 1) in strada Santa Lucia un tratto ascendente di circa 400 metri lineari a partire dall’incrocio di via Duranti; 2) in strada Santa Lucia, un tratto di circa 600 metri lineari compreso tra il sottopasso ferroviario e via Pigafetta; in viale dell’Ingegneria un tratto di circa 120 metri lineari compreso dall’incrocio di via Mezza e l’incrocio di strada Santa Lucia. Nel tratto 1 E-distribuzione ha dovuto realizzare una nuova canalizzazione per la rete elettrica; con la concessione è stato imposto un ripristino definitivo che verrà eseguito in primavera-estate. Tra gli interventi previsti per il 2020 vi è il risanamento del rimanente tratto di viale dell’Ingegneria e di un tratto di strada dei Cappuccinelli, dall’incrocio di via Mezza sino all’intervento di bitumatura compiuto nel 2019 in via Quintino Sella. Il tutto per una lunghezza di 1100 metri lineari . Restano le problematiche su due aree, ossia una seconda parte di via dell’Ingegneria e parte di via Spagnoli, su cui l’Amministrazione confida di intervenire nel corso della legislatura”.