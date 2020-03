“Somministrazione lavoro srl”: un punto di riferimento per le aziende. Sempre più imprese si rivolgono all’agenzia per “reclutare” manodopera. Inaugurate nuove sedi fuori Umbria: Firenze, Civitanova, Parma. Prossima apertura a Varese



Sempre più aziende si rivolgono all’agenzia di intermediazione, autorizzata dal Ministero del lavoro, “Somministrazione lavoro srl” di Perugia, per reperire manodopera. Un metodo che dà la possibilità di vagliare migliaia di profili professionali in brevissimo tempo, fino a trovare il soggetto giusto, senza ‘pesare’ in termini economici e di tempistiche l’impresa committente. In questo modo poi “Somministrazione lavoro srl” assume il personale alle proprie dipendenze per poi inviarlo in ‘campo’ presso l’azienda committente con contratti di lavoro che possono variare dalle poche ore ad un periodo indeterminato (staff leasing). Operativa da settembre 2018, prima agenzia con sede legale nel capoluogo umbro, “Somministrazione lavoro srl”, oltre al supporto dato dalla storica società di consulenza “Studio Girolmoni”, si avvale anche della collaborazione di “Gruppo midi”, con sede a Parma, operante nel mondo della formazione nei settori biomedicale, agroalimentare e farmaceutico.

“Con questa nuova partnership – spiega Giulia Rosi, direttore generale di ‘Somministrazione lavoro srl’ – riusciamo a specializzare quelle figure professionali che sono sempre più richieste dalle aziende e a dare un servizio completo: ricerca e selezione di candidati idonei, in grado di portare un reale valore aggiunto all’impresa cliente, sia per le competenze già acquisite o che possono acquisire, sia per le potenzialità che possono esprimere all’interno del contesto organizzativo”.

Un lavoro questo che prevede due fasi, una di recruiting, selezione del personale attraverso la pubblicazione di annunci su siti specializzati, la ricerca su data base e l’attivazione di specifici canali di reclutamento territoriali, l’altra di screening curriculare in base alle competenze definite, attraverso colloqui telefonici ed individuali, video colloqui, interviste comportamentali, somministrazione di test psicoattitudinali.

“Gli strumenti innovativi utilizzati – sottolinea Roberto Girolmoni, consulente del lavoro – ci consentono rapidità di servizio, affidabilità e condivisione delle fasi del processo con ogni cliente. Inoltre, le pratiche burocratiche e i costi del lavoro, come contributi, previdenza, assicurazioni e tasse, sono completamente a carico dell’agenzia del lavoro”.

Nel frattempo “Somministrazione lavoro srl” si espande anche fuori regione. Sono state inaugurate, infatti, nuove sedi a Firenze, Civitanova e a Parma. E a breve prossima apertura a Varese.

Di seguito le offerte di lavoro che si possono trovare nel sito www.somministrazionelavoro.com o nella pagina Facebook “Somministrazione Lavoro srl”.

Addetto/a banco gastronomia, per azienda operante nel settore alimentare, con sede di lavoro Passignano sul Trasimeno (Pg), requisiti richiesti: esperienza minima, disponibilità a lavorare nei giorni festivi, si offre contratto stagionale. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Due ingegneri meccanici (settore metalmeccanico), sede di lavoro Perugia, con le seguenti caratteristiche: laurea quinquennale, esperienza di almeno 3 anni, padronanza nell’uso di Autocad e Solidworks, padronanza dell’inglese scritto e parlato, capacità di eseguire calcoli, attitudine all’autonomia nella gestione di commesse, predisposizione al contatto col cliente, si offre contratto d’inserimento diretto in azienda.

Un/a impiegato/a amministrativo contabile, part time, per azienda operante nel settore alimentare, sede di lavoro Assisi (Pg), requisiti: esperienza minima nella mansione, si offre contratto a tempo determinato con successiva possibilità d’inserimento in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Un elettricista (settore fotovoltaico), sede di lavoro a Perugia, requisiti: disponibilità a trasferte giornaliere in Umbria, esperienza pregressa di almeno 6 mesi, si offre contratto a termine con successivo inserimento in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Un operaio addetto alla potatura ulivi, per azienda operante nel settore oleario, sede di lavoro Spello (Pg), requisiti: esperienza pregressa nella mansione di almeno 6 mesi, si offre contratto stagionale. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Un/a programmatore java junior, full time, per importante azienda operante nel settore ICT, sede di lavoro Perugia, requisiti: esperienza minima nell’utilizzo delle tecnologie Java EE, Spring Framework, SQL (preferibilmente PostgreSQL) e MyBatis, Groovy, capacità a lavorare in team, capacità di problem-solving, conoscenza di Javascript/JQuery e dei più diffusi framework per lo sviluppo frontend/backend web, si offre inserimento in realtà strutturata, giovane e dinamica. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Un/a programmatore android junior, full time, per importante azienda operante nel settore ICT, sede di lavoro Perugia, requisiti: esperienza minima nella realizzazione di applicativi mobile nativi per dispositivi Android, capacità a lavorare in team, capacità di problem-solving, conoscenza di Java EE, Spring Framework, SQL e MyBatis, si offre inserimento in realtà strutturata, giovane e dinamica. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Un/a neolaureato/a informatica, sede di lavoro Perugia, per importante azienda operante nel settore ICT, requisiti: laurea triennale e/o magistrale informatica, conoscenza dei principali linguaggi di programmazione, capacità a lavorare in team, capacità di problem-solving, conoscenza di Java EE, Spring Framework, SQL e MyBatis, si offre inserimento in realtà strutturata, giovane e dinamica. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.