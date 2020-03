Coronavirus: la presidente Tesei incontra i segretari delle organizzazioni sindacali. Quasi due ore di confronto per fare il punto della situazione dal punto di vista economico



Quasi due ore di confronto, giudicate “positive”, tra la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ed i segretari regionali delle organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Sul tavolo diversi argomenti tra cui le ricadute economiche derivanti dalla vicenda Coronavirus e le misure da mettere in campo per salvaguardare imprese e livelli occupazionali. La presidente ha chiesto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di formalizzare ciò che per le “vie brevi” era già stato indicato, vale a dire una analisi della situazione e le azioni da mettere in campo che, insieme a quelle espresse dalle associazioni di categoria e dalla stessa Regione, possano formare un pacchetto di proposte omogenee e correlate da avanzare in sede di Conferenza Stato-Regioni e al Consiglio dei Ministri.

Inoltre la presidente Tesei, così come già fatto insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presenterà nuovamente una richiesta al Governo di consentire immediatamente assunzioni straordinarie nel campo della sanità – su cui concordano i sindacati – attraverso i fondi di contabilità straordinaria dello Stato.

Infine, sul tema dei trasporti, Tesei ha sottolineato il passo in avanti fatto e “il senso di responsabilità dimostrato dai sindacati e dai lavoratori”. Il prossimo step, in tal senso, sarà quello della convocazione del tavolo con Busitalia, sindacati e Regione per poter giungere ad un accordo definitivo.