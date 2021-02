“I miss you”: il nuovo singolo di Mash. Uscita prevista per il 4 febbraio su tutte le piattaforme digitali

Lorenzo Cosucci, in arte “Emme Mash”, è un cantante rapper perugino ventunenne. Nel 2020 entra nell’etichetta FAAK Records con cui realizza il suo primo grande progetto, ovvero la partecipazione musicale all’interno del documentario “Durante Alighieri, detto Dante” di Alessandro Barbero.

Subito dopo dà vita alla sua prima versione acustica, uscita sul suo profilo Instagram, di un vecchio brano, “Ti chiamerò”.

Il “nuovo Mash” è frutto di mesi e mesi di lavoro e sperimentazione sia nel campo musicale che in quello mediatico, costruito insieme all’intero team FAAK Records, in particolare Guglielmo Duranti e Gregorio Brugnoni, con i quali ha tirato fuori il suo miglior personaggio.

La svolta artistica, caratterizzata da nuove sonorità, prevalentemente pop/indie ha origine con “I Miss You”, il prossimo brano in uscita il 4 febbraio su tutte le piattaforme digitali e costituisce il primo “capitolo di un libro già scritto”.

La traccia parla di una relazione giovanile tra due ragazzi che si amano e si odiano allo stesso tempo, perdendosi e ritrovandosi continuamente.

“Quel ti odio detto come fosse uno scudo mi fa restare muto, tu mi hai aperto il cuore ma poi te lo richiudo”. Questa è la frase con cui l’artista esprime perfettamente questo concetto, così come “Ci lasciamo andare per riaver di più” e “Te ne vai dai pensieri miei, baby I miss you, scappi via anche se non vuoi”

Una peculiarità dell’artista, sia in questo pezzo che in quelli a venire, è inserire frasi in inglese all’interno dei brani.

La produzione artistica della traccia è divisa in due parti: Guglielmo Duranti ha curato la strumentale e Alessandro Tenerini si è occupato della registrazione del brano, nonché del mixing e del mastering. Entrambi sono produttori FAAK Records.