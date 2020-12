“Dalle Popo”, il nuovo singolo di Darn. Il giovane rapper continua a stupire

“Vengo dalle popo, no popolare io parte del popolo”. Il nuovo singolo di Darn, uscito il 4 dicembre, mira alla rivalsa sociale, raccontando la quotidianità della periferia.

In “Dalle popo” il rapper classe ‘96 racconta la sua storia personale, che accomuna però tanti ragazzi: chi viene dalla periferia, chi ha vissuto determinate situazioni e provato certe difficoltà nella vita può rispecchiarsi nelle parole che l’artista usa in questo pezzo.

Darn vuole mandare un messaggio forte, ovvero non smettere mai di lottare per quello in cui si crede fermamente, indipendentemente dalla situazione sociale che ci circonda e lo fa con termini maturi e diretti, cosa non scontata nel panorama attuale “trap”, parlando alla pancia degli ascoltatori, scatenando subito fin dal primo ascolto la carica e il messaggio che vuole trasmettere.

La produzione del pezzo è stata curata da Alessandro Tenerini, in arte “FAAK T”, con cui Darn ha intrapreso un vero e proprio legame artistico a 360 gradi.

La musica, come la vita personale, è ricca di alti e bassi che lo hanno portato ad una maturità personale, dopo le tante sconfitte ricevute nella sua vita.

Spesso ci vengono chiuse tante porte in faccia: la forza di Darn è proprio quella di cercare di aprire queste porte, come dopo questo lungo periodo di silenzio, dove ha trovato in FAAK Records una possibilità di realizzazione personale ed economica.

Darn con un occhio guarda al passato, senza rinnegare le sue origini, dall’altro non distoglie la vista dagli obiettivi a cui ha sempre ambito. L’artista ha la consapevolezza di dove viene, ma sa anche dove vuole arrivare.

Questo nuovo singolo, oltre a rappresentare il cambiamento personale di Darn, costituisce anche il mutamento musicale, visti i tanti anni all’interno del movimento hip hop locale e non, rimanendo sempre coerente con il suo percorso per provare ad abbattere quelle barriere che fino ad ora gli hanno impedito di emergere nella “new wave”.

“Dalle popo” rappresenta una vera e propria svolta nella carriera artistica di Darn: il singolo cavalca perfettamente le nuove sonorità grazie all’aiuto dei produttori presenti all’interno dell’etichetta FAAK Records.