“Ho chiesto un’audizione urgente in terza commissione con assessore coletto e direttore de fino sugli appalti nella Usl 2”

Lo rende noto il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico). L’esponente dell’opposizione consiliare spiega di aver

Fora precisa che

“oggetto dell’audizione richiesta dovrebbero essere due procedure: la Procedura ristretta per l’affidamento dei Servizi di Trasporto non sanitario e di collegamento tra le strutture e i servizi dell’Azienda USL UMBRIA 2 – suddiviso in 2 lotti – numero gara 5837905 e la Gara in corso avviata per la gestione dei servizi sociosanitari dall’Azienda USL2. In particolare desta molta preoccupazione la procedura in corso pubblicata nei giorni scorsi per la gestione di tutti i servizi sociosanitari sino ad ora gestiti dalla cooperazione sociale in tutta la provincia di Terni e nei territori di Spoleto, Foligno e Valnerina. La gara, che coinvolge 1.200 lavoratori, presenta numerosi elementi critici che avranno un impatto sulla qualità dei servizi, sulla continuità degli stessi e sui diritti dei lavoratori sociali, come evidenziato anche dalle Centrali Cooperative nei giorni scorsi. In primo luogo, l’importo a base d’asta sembrerebbe porsi in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale e configurarsi come gara al massimo ribasso. Inoltre, la durata della procedura di gara in oggetto è di soli sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi. Quindi con questa gara, che coinvolge 1.200 lavoratori e migliaia di cittadini utenti la USL 2 introduce una prassi che produrrà nel prossimo anno la rotazione di centinaia di lavoratori sociali compromettendo il rapporto che si instaura nel tempo tra le famiglie e gli operatori stessi”.