Teatro sociale di Amelia: “Ministero eserciti il diritto di prelazione per l’acquisto”

Così il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) sottolineando che

“è un bene storico artistico di grande interesse ed altissimo pregio, non solo un simbolo identitario della città di Amelia, ma può considerarsi a pieno titolo ‘patrimonio storico artistico della Nazione’ che ora rischia di andare in mano ad un soggetto privato. La Società Teatrale, gestore del teatro, aveva realizzato lavori di adeguamento determinando una onerosa contrazione di debiti e la successiva messa all’asta del teatro. Nulla hanno fatto gli Enti locali per acquisire il bene ed esercitare il diritto di prelazione in fase d’asta, partita da oltre 6 milioni di euro e scesa, con i progressivi ribassi, ad un prezzo base di 206 mila euro. Il 17 novembre 2020 il Teatro è stato aggiudicato ad un privato per la somma di 414 mila euro. Molti cittadini di Amelia e non solo, hanno sottoscritto una petizione sul sito ‘change.org’ promossa dall’associazione Amici del Teatro Sociale di Amelia indirizzata al ministero per i Beni e le Attività culturali affinché eserciti l’opzione di prelazione pagando la somma di 414 mila euro entro i termini previsti dalla procedura. Per questo ho ritenuto doveroso sottoporre direttamente all’attenzione del ministro Dario Franceschini la richiesta dei cittadini auspicandone un positivo accoglimento, pur comprendendo che i tempi sono molto ristretti e certamente non agevoli per attivare, da parte del Ministero, l’opzione della prelazione”.