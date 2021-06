Assessore Morroni incontra la Presidente Fondazione Cassa Risparmio Perugia Cristina Colaiacovo

Si è svolto ieri un incontro tra l’Assessore alle politiche agricole e agroalimentari, alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria, Roberto Morroni, e la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo. L’incontro è stato motivato dall’interesse dell’Assessore Morroni riguardo ai progetti “Ager–Agroalimentare e ricerca” e all’associazione “Filiera Futura”, che vedono impegnata la Fondazione perugina accanto a un gruppo di Fondazioni di origine bancaria, le quali, condividendo obiettivi e risorse, hanno deciso di sostenere la ricerca scientifica di eccellenza a beneficio del comparto agroalimentare italiano.

“È stato un incontro molto proficuo – ha dichiarato l’assessore Morroni – in cui sono stati approfonditi due importanti progetti che vedono protagonista la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, insieme ad altre Fondazioni di origine bancaria a livello nazionale, che guardano allo sviluppo del settore agroalimentare con un’attenzione forte ai temi della ricerca grazie al progetto ‘Ager’, e delle best practice sul fronte delle filiere con il progetto ‘Filiera Futura’. Alla Presidente Colaiacovo ho espresso grande apprezzamento per la sensibilità e l’impegno dimostrati dalla Fondazione in favore della crescita di un comparto molto importante nel quadro economico umbro e dalle potenzialità particolarmente significative. Mossi da questo interesse comune l’incontro è stato pertanto l’occasione per valutare forme di collaborazione e sinergia. La reciproca interazione tra la Regione Umbria e la Fondazione Cassa di Risparmio, infatti, potrà costituire uno stimolo di sviluppo per il nostro territorio, contribuire alla crescita dell’imprenditorialità in agricoltura e consentire di intercettare quei progetti di eccellenza che meritano l’appoggio delle istituzioni. La sinergia con la Fondazione porta con sé un’ulteriore opportunità, ossia la possibilità di attingere agli esiti di ricerche condotte dai massimi esperti in campo agroalimentare, accrescendo in tal modo la competitività del nostro territorio e delle imprese del comparto”.