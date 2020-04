Gubbio: riattivata la raccolta a domicilio di ingombranti e potature. Lo ha annunciato l’assessore all’ambiente Alessia Tasso che sollecita i cittadini a prenotarsi ricordando che la Stazione Ecologica rimarrà chiusa covid-19

Verranno riattivati i servizi di raccolta a domicilio di ingombranti e sfalci/potature. Per potature e sfalci si inizia mercoledì 22 aprile, mentre per rifiuti ingombranti venerdì 24 aprile. Il cittadino interessato dovrà prenotarsi ai numeri 800667036 NUMERO VERDE (SOLO DA FISSO), 0755917125 (SOLO DA CELLULARI), WhatsApp | 333.9553215, (da lunedì a venerdì 8.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00 | Sabato dalle 8.30 alle 13.00). Rimarrà comunque chiusa fino al 3 maggio la Stazione ecologica in ottemperanza a quanto previsto dai decreti per il contenimento del covid-19.