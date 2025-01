Giro d’Italia 2025, tappa da Gubbio a Siena il 18 maggio

Evento che porterà a Gubbio migliaia di atleti, di appassionati, di giornalisti

Gubbio è pronta a colorarsi di rosa: il 18 Maggio 2025 la più celebre delle corse ciclistiche farà infatti tappa nella città dei Ceri. Di più: gli atleti e le atlete del Giro d’Italia partiranno da Gubbio, pronti a sfrecciare alla volta di Siena, per un avvio di tappa che si preannuncia davvero unico, dal punto di vista sportivo, paesaggistico e della ribalta mediatica.

La presentazione ufficiale del Giro d’Italia 2025 si sta tenendo in questi minuti a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, alla presenza di atleti, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, sportivi, e dei sindaci e amministratori di tutte le città coinvolte. Per Gubbio sono oggi a Roma il sindaco Vittorio Fiorucci e l’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo.

Un evento unico e un’occasione davvero preziosa per la città, che porterà a Gubbio migliaia di atleti, di appassionati, di giornalisti (circa 1.400 gli accrediti stampa previsti per l’edizione 2025) e darà alle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche della città una ribalta mediatica internazionale difficilmente paragonabile con altri eventi. Il Giro verrà infatti trasmesso in diretta in 200 Paesi, con una platea di qualcosa come 700milioni di persone, dando vita a un appuntamento che da sempre appassiona generazioni di sportivi di tutto il mondo.

Sul palco dell’Auditorium, tra gli altri, si sono alternati oggi pomeriggio il sindaco di Roma, Roberto Gualteri, il vicepremier Antonio Tajani, il primo ministro albanese Edi Rama (quest’anno il Giro partirà da Durazzo), il presidente di RCS Urbano Cairo e tanti atleti ed ex atleti del ciclismo italiano e internazionale, Vincenzo Nibali, Filippo Pozzato, Alberto Contador, Paolo Bettini, Elisa Longo Borghini solo per citarne alcuni.

Grande la soddisfazione del sindaco Fiorucci e dell’assessore Colaiacovo all’Auditorium Parco della Musica al momento della presentazione della tappa eugubina, pronti a vivere mesi intensi e ricchi di appuntamenti di avvicinamento alla data dell’unica tappa umbra del Giro. Da Gubbio gli atleti partiranno poi alla volta di Siena, in una giornata che si preannuncia ricca di emozioni e con un calendario di momenti, eventi e iniziative di avvicinamento che verrà mano a mano svelato e che coinvolgerà tutta la città in un emozionante countdown, guardando a un traguardo davvero ricco di opportunità.