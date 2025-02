Gubbio Job, bilancio molto più che positivo in termini di presenze e qualità

È un bilancio molto più che positivo in termini di presenze, qualità della proposta e interesse suscitato quello che l’amministrazione comunale traccia a proposito della prima edizione della Fiera del Lavoro, un evento che non resterà un episodio isolato: “Siamo infatti già al lavoro – spiegano sindaco e giunta – per rendere Gubbio Job un appuntamento fisso, un vero e proprio punto di riferimento per il nostro territorio”.

A pochi giorni dalla conclusione della fiera, che ha visto centinaia di giovani e meno giovani in cerca di occupazione o di riqualificazione professionale (oltre 750 quelli intervenuti) incontrare negli spazi della Biblioteca Sperelliana le imprese alla ricerca di candidati, le agenzie per il lavoro e le agenzie formative, sindaco e giunta fanno il punto sul primo evento dell’Alto Chiascio pensato per costruire un punto di incontro tra esperienze, approfondimenti, preoccupazioni e speranze di chi cerca e di chi offre lavoro.

“Gubbio Job – sottolineano – è nata da un’idea chiara e urgente: formare per fermare la fuga dei giovani, offrendo loro opportunità concrete di lavoro, formazione e crescita qui, nella nostra città. Per troppo tempo abbiamo assistito a un’emorragia di talenti, a ragazzi e ragazze che, pur amando Gubbio, si sono sentiti costretti a cercare altrove il proprio futuro professionale. Quello che desideriamo è che i ragazzi scelgano, non siano costretti ad andarsene per potersi formare: ben venga fare dunque un’esperienza fuori, guardarsi intorno e “mettere il naso” al di là delle mura, ma dobbiamo poi permettere loro di poter tornare, riportando qui le competenze acquisite”.

L’obiettivo di Gubbio JOB, evento reso possibile dal lavoro dell’Informagiovani Gubbio, che lo ha realizzato lavorando instancabilmente per organizzare al meglio ogni dettaglio della Fiera, garantendo servizi fondamentali come la revisione e l’aggiornamento dei curriculum vitae, incontri con esperti e seminari formativi, è stato e sarà proprio questo: “Creare – prosegue l’amministrazione – un punto d’incontro tra domanda e offerta, far conoscere ai giovani le realtà produttive del territorio, accompagnarli nel loro percorso professionale, fornire loro strumenti concreti per affrontare il mercato del lavoro con maggiore consapevolezza e sicurezza. La Fiera è stata realizzata grazie a un grande lavoro di squadra: gli assessorati a Politiche Giovanili e Sviluppo Economico hanno messo tutto il loro impegno, la loro visione e la loro determinazione per dare forma a questa iniziativa; l’Ufficio Informagiovani ha lavorato instancabilmente per organizzare al meglio ogni dettaglio; le tante aziende che hanno scelto di essere presenti, di mettersi in gioco, di aprire le porte ai giovani, offrendo loro possibilità concrete di lavoro e di crescita professionale, hanno dato con la loro partecipazione un segnale forte di fiducia nel territorio e nelle sue risorse umane. Ringraziamo davvero tutti per aver preso parte a questo successo: vogliamo in questo senso ricordare anche i fantastici ragazzi di Bottega Azzurra, il mondo della scuola, gli enti e alle agenzie per la formazione e il lavoro per il supporto e la professionalità messi a disposizione di chi cerca una guida per il proprio futuro. Un ringraziamento speciale va anche ai grandi nomi dell’imprenditoria che hanno accettato di partecipare alla tavola rotonda conclusiva: la loro esperienza e la loro visione saranno preziose per delineare le prospettive del settore moda a Gubbio, un comparto che può diventare uno dei pilastri della nostra economia. Il lavoro è molto più di un semplice mezzo di sostentamento: è dignità, è identità, è futuro: ecco perchè abbiamo voluto fortemente questa iniziativa. Gubbio ha le risorse, le competenze e la volontà di costruire un futuro solido e promettente per tutti, e noi vogliamo continuare a lavorare per questo”.