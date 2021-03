Gubbio: da lunedì riapre la scuola dell’infanzia. Il sindaco Stirati: “Da tempo sostenevo la necessità del ritorno in classe dei più piccoli, mi auguro che tocchi presto anche alla primaria”

È stata firmata ieri sera dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, la nuova ordinanza regionale che resterà in vigore sino al 5 aprile e che sostituisce la numero 22 del 5 marzo. Le novità più importanti per il nostro territorio riguardano anzitutto la riapertura delle scuole dell’infanzia, prevista in Umbria dove il tasso di contagio è inferiore ai 250 casi ogni 100 mila abitanti: a Gubbio da lunedì i bambini dai 3 ai 5 anni torneranno a scuola. Scuola primaria, medie e superiori invece restano in DAD almeno fino a Pasqua. Per quanto riguarda il commercio, la nuova ordinanza prevede che i negozi di vicinato potranno rimanere aperti anche oltre le 14 di sabato. Chiuderanno invece alle 14 del sabato i negozi di medie e grandi superfici e rimarranno chiusi tutto il week end i centri commerciali. Tornano possibili, sempre grazie all’ordinanza firmata ieri sera, le lezioni individuali di musica, danza e teatro.