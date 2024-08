Gruppo Saxa Gres; incontro al ministero imprese e made in italy

Assessore Fioroni “Disattese le aspettative”

La Regione Umbria si è seduta oggi al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la Regione Lazio, i Sindaci di Roccasecca e Gualdo Tadino, il Gruppo Saxa Gres, il fondo Hines e le segreterie nazionali e territoriali di CGIL, CISL, UIL, FILCTEM, UILTEC e UGL Chimici unitamente alle RSU per confrontarsi in merito alla delicata vicenda industriale che coinvolge i tre siti produttivi del Gruppo Saxa Gres, tra i quali Gualdo Tadino.