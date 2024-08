Weekend d’anteprima per Estate nursina: sul palco Michele di Toro e Maxxx Trio

In attesa di entrare nel vivo del cartellone di eventi dell’amministrazione comunale di Norcia. Venerdì 2 agosto il recital del talentuoso pianista, sabato 3 l’omaggio dei tre musicisti a Pino Daniele

Si apre all’insegna della musica l’Estate nursina con un weekend d’anteprima in scena dal 2 al 4 agosto, in attesa di entrare nel vivo del cartellone predisposto dall’amministrazione comunale di Norcia per intrattenere cittadini e turisti, tra arte, musica, gusto e paesaggio. Venerdì 2 agosto alle 21.30 in Piazza san Benedetto ci sarà il concerto di pianoforte ‘Unlimited’ di Michele di Toro a cura di Muses di Ascoli Piceno.

“Il suo – anticipano gli organizzatori – è un recital senza programma né genere, ma è piuttosto un viaggio dalla classica al jazz, dal blues al rag-time, dalla musica etnica al pop, denso della componente improvvisativa. Grazie alle sue abilità tecniche e ritmiche, Di Toro riesce a spaziare tra i generi, intrecciandoli, mixandoli e creando personalissimi e funambolici percorsi sulla tastiera. Apprezzatissimo da critica e pubblico, è considerato uno dei migliori pianisti contemporanei”.

Si prosegue sabato 3 agosto alle 22.40 in Piazza Vittorio Veneto, con il MAXXX Trio in un ‘Omaggio a Pino Daniele’, a cura di Muses di Ascoli Piceno. Il trio è composto da professionisti della musica moderna (Massimo Carloni, drums percussion, Massimo Di Matteo, chitarra & voce, Massimo Saccutelli, piano & synth) ciascuno impegnato in live performance con artisti del livello di Mia Martini, Massimo Urbani, Fabio Concato, Tony Esposito e molti altri.

“Il loro progetto dalle caratteristiche fortemente imbastite nella qualità strumentale – spiegano gli organizzatori –, si identifica oltretutto nella proposta melodica mediterranea. Pino Daniele, Fabio Concato, Gino Paoli, Francesco De Gregori, come pure Battisti, Mina e tutte quelle sinergiche analogie con la musica di Santana, brasiliana in genere per arrivare a quella Gipsy, per un crescendo dapprima sognante fino a esplodere in un vortice trascinante irresistibile”.

Infine, domenica 4 agosto, alle 21.30, in Piazza san Benedetto, è prevista una serata di liscio con ‘Cuore d’Italia Band’ che saprà intrattenere e farà divertire i presenti.

Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito.