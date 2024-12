Una visita guidata tra i cimeli e gli oggetti racchiusi nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso e una passeggiata nella dimora storica Villa Donini a San Martino in Campo

Doppio appuntamento nel fine settimana con Gran Tour Perugia che mette in calendario una visita guidata d’eccezione per conoscere più da vicino la Società operaia di Mutuo Soccorso, con la sua sede ricca di cimeli storici, e un tour nella dimora storica della Posta dei Donini a San Martino in Campo.

Sabato 14 dicembre alle 16 ci si avvicina al mondo della Società Operaia di Mutuo Soccorso, un luogo straordinario che si trova in pieno centro storico a Perugia, in via dei Priori, e conserva ancora oggi un pezzo molto importante della storia recente della città: è infatti intorno alla seconda metà del 19esimo secolo per sopperire alle carenze dello stato sociale e aiutare così i lavoratori nella malattia o contro gli infortuni. Al suo interno sono conservati cimeli e oggetti molto simbolici del Risorgimento e dei moti del XX Giugno.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni

Infine, domenica 15 dicembre alle 16 sarà la volta della Posta dei Donini 1579. Annoverata tra le dimore storiche d’Italia, Villa Donini è circondata da due ettari di parco secolare a San Martino in Campo. Durante il tour, i partecipanti, stanza dopo stanza, potranno immergersi nell’affascinante atmosfera seicentesca della residenza di campagna di questa nobile casata Perugina, i conti Donini, ammirando sale dagli splendidi soffitti affrescati, impreziosite con travi a vista, letti a baldacchino e porte originali del ‘700.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it