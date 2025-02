Gran Tour Perugia: le storie dei migranti umbri, l’amore tra Giovanni Buitoni e Luisa Spagnoli e un’incursione a palazzo Baldeschi

Al via anche le visite guidate fuori porta.

Primi appuntamenti nei borghi del lago Trasimeno tra le opere di Gerardo Dottori e nella Città eterna fra i capolavori del Pinturicchio

Le storie dei migranti umbri, l’amore tra Giovanni Buitoni e Luisa Spagnoli e un’incursione a palazzo Baldeschi al Corso per i prossimi appuntamenti con Gran Tour Perugia. Inoltre, aperte le iscrizioni alle due visite guidate “fuori porta” che prenderanno il via prossimamente tra le opere di Gerardo Dottori nei borghi del Trasimeno e un viaggio fra i capolavori del Pinturicchio a Roma.

Mercoledì 12 febbraio alle 16, nell’ambito del Festival delle Radici, visita guidata gratuita al Museo regionale dell’Emigrazione di Gualdo Tadino. Un’immersione nella memoria collettiva per riscoprire le storie dei migranti umbri, le loro speranze e i sacrifici che hanno segnato intere generazioni, attraverso documenti, testimonianze e racconti.

Si inizia sabato 15 febbraio alle 16, in occasione delle celebrazioni di San Valentino, con “Una storia lunga un Bacio. L’amore di Giovanni e Luisa” incentrata sulla storia d’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, nata nel primo laboratorio della Perugina, o meglio della “Società Perugina per la fabbricazione dei confetti”. Il tour inizierà dal laboratorio, che si trova in via Alessi, nei sotterranei di palazzo Ansidei, un luogo magico e unico rimasto intatto così come la Spagnoli lo ha lasciato nel 1914. Si proseguirà poi per le vie della città toccando luoghi cari agli inventori del Bacio, il cioccolatino divenuto uno dei simboli della città.

Costo della visita guidata euro 15, gratuito fino ai 12 anni, evento dog friendly.

Domenica 16 febbraio alle 16 prenderà il via un’incursione nell’ambito del format “I palazzi del Settecento” per indagare la vita quotidiana della buona società dell’epoca. Protagonista sarà palazzo Baldeschi al Corso, splendida struttura gentilizia con le sue stanze sfarzose, che nasce dalla fusione di alcuni edifici che occupavano anticamente l’area compresa tra corso Vannucci, via Danzetta, via Baldo, via dello Struzzo e via Baglioni.

Costo della visita guidata euro 16, gratuito fino ai 12 anni, evento dog friendly

VISITE GUIDATE FUORI PORTA

Domenica 2 marzo alle 16 si va Alla scoperta delle opere murarie di Gerardo Dottori sul lago Trasimeno, viaggio esclusivo dedicato al maestro perugino del futurismo aeropittorico, che toccherà i suggestivi borghi del Lago Trasimeno di Magione (chiesa parrocchiale), Montecolognola (cappella di Santa Lucia), Montesperello (chiesa di San Cristoforo). Guida d’eccezione sarà il critico d’arte e membro degli Archivi Dottori Andrea Baffoni.

Costo della visita guidata euro 45 (incluso trasporto bus Gtpg). Per partecipare occorre compilare il form al seguente link: https://forms.gle/wPwQscHjPQXMKKzJA

Domenica 6 aprile alle 7 si parte alla volta della Città eterna per I luoghi del Pinturicchio a Roma. Un viaggio tra i capolavori del maestro perugino: dalla suggestiva cappella Bufalini in Santa Maria in Aracoeli alla meravigliosa cappella Della Rovere in Santa Maria del Popolo, ripercorreremo la storia di Bernardino di Betto, il genio perugino che lasciò la sua città per Roma, dove realizzò opere straordinarie. Nel pomeriggio si proseguirà con una passeggiata tra le chiese romane che custodiscono i capolavori di un altro gigante del Rinascimento, Caravaggio. Costo della visita guidata euro 78 (incluso trasporto bus Gtpg). Per partecipare occorre compilare il form al seguente link: https://forms.gle/p4Zj8eCffQaAxa6v8

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it