Ponte di Ognissanti in compagnia di Gran Tour Perugia

Misteri, storie funeste, luoghi suggestivi e un’incursione nel borgo medievale di Montone

Si inizia giovedì 31 ottobre alle 17 Streghe, fantasmi e altri misteri visita dedicata alla storia della stregoneria a Perugia nell’arco dei secoli, a partire dal periodo del Medioevo. Periodo tristemente noto fu tra il 14esimo e il 15esimo secolo con numerosi processi e relative condanne a morte di donne, ree dell’ignoranza comune popolare del tempo. Fra i luoghi toccati durante il tour anche il Tribunale dell’Inquisizione, che trovava la sua sede a ridosso della chiesa di San Domenico in corso Cavour, e Campo Battaglia dove le suddette subirono la condanna a morte, bruciate al rogo. Ma la passeggiata sarà anche occasione per parlare di altri misteri tra fantasmi, fatture d’amore, luoghi infausti, antichi veleni e altro ancora.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly

Venerdì primo novembre alle 16 visita alla chiesa della Compagnia della Morte in piazza Piccinino, luogo solitamente inaccessibile, poco noto ma ricco di storia e sede della Confraternita della Misericordia, tutt’ora attiva. I membri di questa confraternita, nata nel 1570, si occupavano di dare degna sepoltura ai poveri e ai giustiziati, veri e propri antesignani delle attuali pompe funebri. Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni.

Sabato 2 novembre alle 16 secondo appuntamento con Un paese al mese: Montone. In occasione della Festa del Bosco a prendere il via sarà una passeggiata nel borgo medievale dell’Alta Valle del Tevere, noto anche per aver dato i natali al condottiero Braccio Fortebraccio, figlio Carlo, conte di Montone, che, combattendo al servizio della Repubblica di Venezia, ricevette in dono una Spina della Corona di Gesù. La Spina, che viene conservata al convento di Sant’Agnese, in via del tutto eccezionale sarà esposta per il gruppo Gran Tour Perugia.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni.

Domenica 3 novembre alle 10 si passeggia nel Cimitero monumentale di Perugia, vero e proprio scrigno d’arte a cielo aperto eretto dopo l’editto napoleonico di Saint Cloud di inizio Ottocento, che stabilì che i luoghi di sepoltura dovessero essere collocati fuori dalle mura urbiche. Tra viali alberati e gallerie monumentali si andrà a conoscere più da vicino la storia di alcuni dei sepolcri di importanti personaggi che vi trovano riposo eterno.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Alle 16 sarà la volta di Perugia in giallo. Storie funeste in città. Tante, infatti, seppur sconosciute ai più, le storie che hanno portato tormento fra le strade e le piazze della città già a partire dal Medioevo. Quello che andrà in scena sarà un tour “noir”, che nulla ha da invidiare alle icone europee, come Parigi o Londra con i loro fatti e misfatti, e che porterà alla scoperta di angoli più o meno conosciuti dell’acropoli che nascondono torbidi segreti.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni. Evento dog friendly

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it

