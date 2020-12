“Gli interessi dei gruppi di maggioranza prevalgono sul bene dei cittadini umbri”

Lo dichiarano i consiglieri regionali del Partito democratico, Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatelli Porzi, a margine dei lavori dell’Assemblea Legislativa di oggi, in cui, spiegano i consiglieri dem,

“le forze di maggioranza si sono spaccate più volte vanificando il lavoro messo in campo su temi sensibili come la disabilità, il sostegno al settore fieristico umbro e i tamponi a prezzi accessibili nelle farmacie. Oggi si è reso ancora più esplicito ed evidente il fatto che non c’è più una maggioranza coesa al di là delle dichiarazioni di facciata e che la Lega finisce per esercitare un’egemonia totale sulla coalizione e sulle istituzioni, anche a discapito degli stessi alleati di governo. Il teatrino messo in scena oggi dalla Lega, al fine di punire il Gruppo di Fratelli d’Italia per aver sostenuto mozioni bipartisan come quella sulla disabilità – concludono i consiglieri regionali Pd – la dice lunga sul livello di responsabilità del partito di Salvini e della Presidente Tesei”.