Marsciano: pacchi natalizi alle famiglie che usufruiscono dell’aiuto alimentare. I prodotti del territorio all’interno dell’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Caritas

È in corso in questi giorni la consegna di pacchi natalizi con alcuni prodotti del territorio alle famiglie che usufruiscono degli aiuti alimentari. Questo pacco natalizio si affianca alla consegna mensile dei pacchi alimentari che viene effettuata dalla cooperativa Cir. L’iniziativa è promossa dal Comune di Marsciano in collaborazione con la Caritas Betlemme.

Come già avvenuto in occasione della Pasqua, nel pacco predisposto per queste festività natalizie sono contenuti prodotti, anche freschi, del territorio, un modo per contribuire anche al sostegno del reddito delle aziende del settore agricolo locale. Si va dalla frutta e verdura alla carne, dalla farina ai formaggi. Tanti alimenti genuini che arrivano direttamente da produttori agricoli e allevatori marscianesi molti dei quali hanno contribuito a questa iniziativa promuovendo sconti sulla fornitura. Nel pacco sono stati inseriti anche altri prodotti alimentari di prima necessità ed alcuni dolci tipici della tradizione natalizia.