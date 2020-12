Regione: approvato programma di attività del difensore civico. Riguarderà l’anno 2021

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità il programma di attività per il 2021 del Difensore civico. Il DIFENSORE CIVICO assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e diffusi dei singoli e degli enti; esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon andamento, dell’imparzialità, della legalità, della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività amministrativa. Non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia. Interviene su provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimità o irregolarità riscontrati da parte di uffici o servizi dell’Amministrazione regionale, di enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi regionali, delle Aziende sanitarie regionali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell’utente rispetto ai servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità; dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali; degli enti locali limitatamente all’esercizio delle funzioni conferite ed attribuite.

IL PROGRAMMA 2021.

Se ci saranno le condizioni e se le disposizioni legate all’emergenza sanitaria lo consentiranno, il Difensore civico regionale vorrebbe promuovere una riunione del Coordinamento nazionale dei Difensori civici presso l’Assemblea legislativa dell’Umbria nel corso del 2021. Valutata la tipologia degli utenti e la delicatezza delle istanze rivolte al Difensore, spesso riguardanti fasce deboli, minori, anziani non autosufficienti o malati anche gravi, viene ritenuto necessario poter disporre di un SERVIZIO DI PROTOCOLLO DEDICATO (gestito direttamente dall’Ufficio del Difensore), che preveda l’archiviazione e la conservazione sostitutiva allo scopo di garantire la massima tutela della privacy. Sarebbe opportuno organizzare UN INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO UMBRO, nel corso del 2021, se la situazione sanitaria lo consentirà. Andrebbero infine previsti CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI per i Difensori Civici e per il personale ad esso assegnato, anche sul tema della digitalizzazione.