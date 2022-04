Giovane umbra muore in un incidente stradale in Giordania

Ferite le due sue compagne di viaggio

Una giovane donna di Foligno, Lucia Menghini, di 31 anni, è morta e due sue compagne di viaggio, perugine, sono rimaste gravemente ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto mentre erano in viaggio in Giordania, ad Amman. Tutte e tre le giovane coinvolte sono tirocinanti anestesiste. Le due ferite sarebbero al momento ricoverate in terapia intensiva all’ospedale di Amman. Sulle cause e le modalità dell’incidente, che sarebe avvenuto nel pomeriggio di ieri, sono in corso accertamenti. Le tre umbre erano partite per la vacanza in Giordania domenica scorsa e dovevano tornare domani.